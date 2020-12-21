Hatayspor, Trabzon karşısında da seriyi sürdürmek istiyor

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 14. haftasında 22 Aralık Salı günü Trabzonspor'u konuk edecek.
Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak maç saat 16.00'da başlayacak.
Ligde oynadığı 12 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan bordo-beyazlılar, 21 puanla 6. sırada yer alıyor.
Hatay temsilcisi, şu ana kadar oynadığı iç saha maçlarında yenilgi yüzü görmedi.
Hatayspor evinde oynadığı 6 maçın 4'ünü kazanırken, 2 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı.
Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak maç saat 16.00'da başlayacak.
Ligde oynadığı 12 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan bordo-beyazlılar, 21 puanla 6. sırada yer alıyor.
Hatay temsilcisi, şu ana kadar oynadığı iç saha maçlarında yenilgi yüzü görmedi.
Hatayspor evinde oynadığı 6 maçın 4'ünü kazanırken, 2 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı.