Hatayspor, Trabzon karşısında da seriyi sürdürmek istiyor

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 14. haftasında 22 Aralık Salı günü Trabzonspor'u ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hatayspor, Trabzon karşısında da seriyi sürdürmek istiyor
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21 Aralık 2020 14:53
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 14. haftasında 22 Aralık Salı günü Trabzonspor'u konuk edecek.

Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak maç saat 16.00'da başlayacak.

Ligde oynadığı 12 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan bordo-beyazlılar, 21 puanla 6. sırada yer alıyor.

Hatay temsilcisi, şu ana kadar oynadığı iç saha maçlarında yenilgi yüzü görmedi.

Hatayspor evinde oynadığı 6 maçın 4'ünü kazanırken, 2 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı.



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