Hatayspor tek eksikle Denizli deplasmanında

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 19. haftasında 17 Ocak Pazar günü Yukatel Denizlispor'a konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hatayspor tek eksikle Denizli deplasmanında
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16 Ocak 2021 14:38
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 19. haftasında 17 Ocak Pazar günü deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya gelecek.

Denizli Atatürk Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Koray Gençerler yönetecek.

Deplasmanda oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi alan Hatay ekibi, Denizli'den iyi bir sonuçla dönmek için mücadele verecek.

Ligde son olarak sahasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan bordo-beyazlıların 28 puanı bulunuyor.

Hatayspor'da kırmızı kart cezalısı kaleci Munir, yarınki karşılaşmada görev yapamayacak.



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