Hatayspor taraftarı: 'Transfer yoksa bu takım düşer'

Son 5 maçında sadece 1 galibiyet alabilen Atakaş Hatayspor'un Galatasaray maçında kadro yetersizliğinin iyice ayyuka çıktığını belirten taraftarlar, "Transfer yoksa bu takım düşer" dediler.



Süper ligin ilk yarısını topladığı 17 puanla düşme hattında tamamlayan Atakaş Hatayspor, ikinci yarının hazırlıklarına başladı. Haftayı BAY geçirecek olan Bordo-Beyazlılar 28 Ocak Cumartesi günü oynayacağı karşılaşmada Trabzonspor'u konuk edecek.



Atakaş Hatayspor Süper Ligin ikinci yarısının hazırlıklarına başladı. Galatasaray maçının ardından futbolcularına 3 gün izin veren Teknik Direktör Volkan Demirel'in verdiği izin dün sona erdi. Dün kendi tesislerinde toplanarak öğleden sonra ikinci yarının ilk hazırlık çalışmasını yapan Bordo-Beyazlılar ilk haftayı bay geçirecek.



TRANSFER İÇİN ZAMAN VAR



Haftayı bay geçirecek olan Bordo-Beyazlıların transfer için 28 Ocak'ta oynayacağı Trabzonspor maçına kadar önünde 10 gün bulunuyor. Bu süre içerisinde en az iki futbolcuyu renklerine bağlamayı planlayan yönetim kurulu, Volkan Demirel'in istediği futbolcularla görüşmelerini sürdürüyor. Bordo-Beyazlı yönetimin transfer için önündeki tek engel ise kulübün içinde bulunduğu maddi durum.



"ANLAŞMAK ÜZEREYİZ" DEDİ AMA…



Transfer çalışmalarını sürdüren Bordo-Beyazlılarda işler ağır yürüyor. Kadrosuna mutlak takviye yapması beklenen Atakaş Hatayspor, transferde ağırdan alırken, bu durum hem teknik kadroyu hemde taraftarları huzursuz ediyor. Buna örnek olarak da Atakaş Hatayspor'un Teknik direktörü Demirel'in yaptığı açıklama gösteriliyor. Demirel Galatasaray maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Bir futbolcu ile anlaşmak üzereyiz, diğeri zaman alabilir" demişti. Volkan Demirel'in bu açıklamasının üstünden 5 gün geçmesine rağmen herhangi bir transfer hareketliliğinin görülmemesi tepkilere neden oldu.



TARAFTAR BEKLEMEDE



Sezon başından bu yana Süper Lig için yeterli kadroya sahip olmadığı konusunda yorumlar yapılmasına rağmen, yönetimin transfer konusunda ağır davranması tepkilere neden olmaya devam ediyor. Galatasaray maçında artık iyice ayyuka çıkan kadro yetersizliğini yapacağı transferle kapatması beklenen yönetimin transfer konusunda bildik açıklamalar yapmaları da taraftarları çileden çıkartıyor. Transfer beklentisi olan taraftarların sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarda transfere dikkat çekerek, "Transfer yapılmaz ise bu takım düşer" yorumları artarak devam ediyor.



(Hatay Söz/Yaser Çaparoğlu)





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