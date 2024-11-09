Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Rıza Çalımbay'ın ekibi Hatayspor evinde Selçuk İnan'ın yönetimindeki Gaziantep FK'yi 3-1 yendi.



Mersin Stadyumu'nda oynanan maçta Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Rui Pedro, 35. dakikada Funsho Bamgoye ve 90+5'te Carlos Strandberg kaydetti.



Gaziantep FK'nin tek golünü ise 45+2'de Deian Sorescu kaydederken, 81. dakikada Bruno Viana direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



İKİ TAKIM DA BOŞ KALEYE KAÇIRDI



Maçın ikinci devresinde fırsatları cömertçe harcayan iki takımda da yıldız oyuncular karşılıklı olarak boş kaleye birer pozisyondan yararlanamadı.



Gaziantep FK'de Enric Saborit, Hatayspor'da ise Carlos Strandberg boş ağlara yakın mesafeden gol atamadı.



Bu sonuçla birlikte ligdeki ilk galibiyetini alan Hatayspor puanını 6'ya yükseltirken, Gaziantep FK 12 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki maç haftasında Hatayspor deplasmanda Konyaspor'a konuk olurken, Gaziantep FK sahasında Başakşehir'i ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



9. dakikada sol kanatta Fernandes'in ortasına yükselen Aboubakar topu arka direkteki Rivas'a indirdi. Rivas'ın pasıyla ceza yayı içerisinde meşin yuvarlakla buluşan Rui Pedro'nun şutu direğin üstünden auta çıktı.



12. dakikada Hatayspor öne geçti. Sağ kanatta Kamil Ahmet Çörekçi'nin ortasına altıpas önünde yükselen Rui Pedro kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.



16. dakikada sol kanattan Cengiz Demir'in ortasına hareketlenen Aboubakar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Dioudis'te kaldı.



35. dakikada Hatayspor farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta Fernandes'in arka direğe ortasında müsait pozisyondaki Bamgboye'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.



40. dakikada Sorescu'nun sağ kanattan ortaladığı topu kontrol eden Halil Dervişoğlu'nun rakiplerini geçerek vuruşunda meşin yuvarlağı Erce Kardeşler kornere çeldi.



45+2. dakikada Gaziantep FK farkı 1'e indirdi. Maxim'in pasıyla ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Sorescu'nun düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





Gaziantep ekibi, 58. dakikada gole yaklaştı. Ceza sahası içerisinde Lungoyi'nin vuruşunda direkten dönen topu önünde bulan Saborit'in altıpas içerisinden uygun durumda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kale direğinin üsünden auta gitti.



73. dakikada Kilama rakibine yaptığı baskı sonucu kazandığı topu Strandberg'e çıkardı. Strandberg'in ceza sahası içerisinden vuruşunda topu kaleci Dioudis ayaklarıyla çıkardı.



90. dakikada Görkem Sağlam'ın ara pasında topla buluşan Strandberg, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Strandberg'in vuruşunu Dioudis çeldi, topu tekrar önünde bulan Strandberg'in şutunda top, kale direğinin üstünden oyun alanını terk etti.



90+5. dakikada Hatayspor farkı 2'ye çıkarıdı. Sol kanattan ceza sahasında çizgiye kadar inen Fernandes'in şutunda topu kaleci Dioudis çeldi. Topu kale önünde bulan Strandberg'in vole vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1



Stat: Mersin

Hakemler: Cihan Aydın, Ogün Kamacı, Murat Temel

Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 18 Bamgboye), Kilama, Calvo, Cengiz Demir (Dk. 77 Cemali Sertel), Diack, Fernandes, Görkem Sağlam, Rui Pedro (Dk. 70 Selimcan Temel), Rivas, Aboubakar (Dk. 70 Strandberg)

Gaziantep FK: Dioudis, Ertuğrul Ersoy (Dk. 66 Emre Taşdemir), Viana, Saborit, Sorescu, Ndiaye (Dk. 66 Okereke), Mandouki, Mustafa Eskihellaç (Dk.78 Furkan Soyalp), Maxim, Halil Dervişoğlu (Dk. Kenan Kodro), Lungoyi (Dk. 90 Mirza Cihan)

Goller: Dk. 12 Rui Pedro, Dk. 35 Bamgboye, 90+5 Strandberg (Atakaş Hatayspor), Dk. 45+2 Sorescu (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 60 Mandouki, Dk. 71 Emre Taşdemir (Gaziantep FK) Dk. 75 Cengiz Demir (Atakaş Hatayspor)

Kırmızı Kart: Dk. 81 Viana (Gaziantep FK)







