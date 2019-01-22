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Hatayspor stad konusunda açıklama yayımladı

Hatayspor Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı Başakşehir maçı öncesi stad konusunda bir açıklama yayımladı.

Kaynak: AA
Hatayspor stad konusunda açıklama yayımladı
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22 Ocak 2019 17:55
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında 24 Ocak Perşembe günü Medipol Başakşehir'i konuk edecek Hatayspor'da, bu maçın planlandığı gibi Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacağı duyuruldu.

Hatayspor Kulübünden, saha zeminiyle ilgili son dönemdeki eleştiriler üzerine yapılan açıklamada, "Süper Lig lideri Medipol Başakşehir'i evimizde ağırlamaktan onur ve gurur duyuyoruz. Türk futbolunun yıldızları Hatay'a geliyor. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunun rövanş karşılaşması Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak." ifadeleri kullanıldı.



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