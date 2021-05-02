Hatayspor şokta: 'Kabus gibi geceydi'

Hatayspor Antrenörü Özhan Pulat, Beşiktaş karşısında aldıkları 7-0'lık yenilginin ardından açıklamalarda bulundu."Bizim için kabus gibi bir gece. Beşiktaş'ın son Rize maçını izledik. 30 dakika inanılmaz bir baskı yaptılar. Biz bu baskının olacağını biliyorduk. 1. dakikada gol yiyince uzun sezonda mental olarak yorulmuş takımı oyundan düşürdü. Merkez orta sahada rahat pas yaptırdık."İkinci devre oyunu tutmaya çalıştık ama skordan ötürü bir etkisi oldu. Çok üzüntülüyüz. Kabul edilebilir bir skor değildi. Futbolda bu var. Bize denk geldi. Çok üzgünüz. En kısa sürede toparlanıp kalan maçlarda en iyi performansı vermeye çalışacağız."ımı buraya getirdi. Analizi yapacağız, en doğruyu bulacağız. Bu hatalardan bir ders çıkaracağız. Gerekli reaksiyonu göstereceğiz rakiplere bundan sonraki maçlardaHataysporlu Burak Çamoğlu ise, "Bu skor bizi kırdı. Böyle beklemiyordu. Çok üzgünüz. 7-0 çok kötü bir mağlubiyet oldu. Artık önümüze bakacağız. Hatalarımıza bakacağız. Haftaya yine maç var. 3 puan almak için çıkacağız" ifadelerini kullandı.Üzgünüz. Kaybettik. Bu maç hakkında diyecek bir şey yok. 4 gün sonra bir maçımız var. Onu düşüneceğiz artık. İlk golü kendi kalemize attık. 15 dakikada 3-0 oldu. Beşiktaş baskılı oynadı, biz de motivasyonumuzu kaybettik. Bu nedenle böyle bir maç oldu.