Hatayspor şokta: "Kabus gibi geceydi"

Hatayspor Antrenörü Özhan Pulat, Beşiktaş karşısında aldıkları 7-0'lık yenilgiyi yorumladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Hatayspor şokta: 'Kabus gibi geceydi'
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01 Mayıs 2021 22:58
Hatayspor Antrenörü Özhan Pulat, Beşiktaş karşısında aldıkları 7-0'lık yenilginin ardından açıklamalarda bulundu.

BİZİM İÇİN KABUS GİBİ GECEYDİ"

"Bizim için kabus gibi bir gece. Beşiktaş'ın son Rize maçını izledik. 30 dakika inanılmaz bir baskı yaptılar. Biz bu baskının olacağını biliyorduk. 1. dakikada gol yiyince uzun sezonda mental olarak yorulmuş takımı oyundan düşürdü. Merkez orta sahada rahat pas yaptırdık.

2. DEVRE OYUNU TUTMAK İSTEDİK

"İkinci devre oyunu tutmaya çalıştık ama skordan ötürü bir etkisi oldu. Çok üzüntülüyüz. Kabul edilebilir bir skor değildi. Futbolda bu var. Bize denk geldi. Çok üzgünüz. En kısa sürede toparlanıp kalan maçlarda en iyi performansı vermeye çalışacağız."

BU OYUNCULAR BİZİ GETİRDİ

Bu oyuncu grubu, doğrularıyla bu takımı buraya getirdi. Analizi yapacağız, en doğruyu bulacağız. Bu hatalardan bir ders çıkaracağız. Gerekli reaksiyonu göstereceğiz rakiplere bundan sonraki maçlarda

BÖYLE BEKLEMİYORDUK

Hataysporlu Burak Çamoğlu ise, "Bu skor bizi kırdı. Böyle beklemiyordu. Çok üzgünüz. 7-0 çok kötü bir mağlubiyet oldu. Artık önümüze bakacağız. Hatalarımıza bakacağız. Haftaya yine maç var. 3 puan almak için çıkacağız" ifadelerini kullandı.

Ruben Ribeiro

Üzgünüz. Kaybettik. Bu maç hakkında diyecek bir şey yok. 4 gün sonra bir maçımız var. Onu düşüneceğiz artık. İlk golü kendi kalemize attık. 15 dakikada 3-0 oldu. Beşiktaş baskılı oynadı, biz de motivasyonumuzu kaybettik. Bu nedenle böyle bir maç oldu. 

 


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