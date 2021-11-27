Hatayspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı. Isınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma ve dar alan çalışması yaptı.



Karşılaşmanın kentteki son hazırlığı, basına kapalı gerçekleştirildi ve yaklaşık 1 saat sürdü.



Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Arda Kardeşler yönetecek.





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