Hatayspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Atakaş Hatayspor, bu mücadelenin hazırlıklarını bitirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Hatayspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Kasım 2021 15:55
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı. Isınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma ve dar alan çalışması yaptı.

Karşılaşmanın kentteki son hazırlığı, basına kapalı gerçekleştirildi ve yaklaşık 1 saat sürdü.

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Arda Kardeşler yönetecek.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.