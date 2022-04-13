Hatayspor, Sivas maçı hazırlıklarına başladı

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 16 Nisan Cumartesi günü sahasında yapacağı Demir Grup Sivaspor maçının hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.
İdmanda futbolcular dinamik ısınmanın ardından dar alan ve taktik çalışma yaptı.
Basına kapalı idman, 1 saat 15 dakika sürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.
İdmanda futbolcular dinamik ısınmanın ardından dar alan ve taktik çalışma yaptı.
Basına kapalı idman, 1 saat 15 dakika sürdü.