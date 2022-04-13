Hatayspor, Sivas maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında evinde Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak olan Atakaş Hatayspor'da hazırlıklar başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; hatayspor.org.tr
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Hatayspor, Sivas maçı hazırlıklarına başladı
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13 Nisan 2022 16:00
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 16 Nisan Cumartesi günü sahasında yapacağı Demir Grup Sivaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

İdmanda futbolcular dinamik ısınmanın ardından dar alan ve taktik çalışma yaptı.

Basına kapalı idman, 1 saat 15 dakika sürdü.

 
 
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