Hatayspor sahasında Konyaspor'u ağırlıyor

Hatayspor, Trendyol Süper Lig'de Konyaspor ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hatayspor sahasında Konyaspor'u ağırlıyor
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07 Ekim 2023 13:24
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 8 EWkim Pazar Günü (yarın) Mersin'de TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacak.

Mersin Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Ligde topladığı 11 puanla 7. sırada yer alan Hatayspor, 9 puanla 12. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Teknik Direktör Volkan Demirel yönetimindeki Hatayspor, Fenerbahçe ve Galatasaray ile birlikte ligde henüz mağlubiyet yüzü görmeyen 3 takım arasında yer alıyor.

Hatay ekibi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle bu yıl maçlarını Mersin'de oynuyor.

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