Hatayspor, Sadık Baş'ı transfer etti

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, sağ kanat oyuncusu Sadık Baş'ı renklerine bağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hatayspor, Sadık Baş'ı transfer etti
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03 Haziran 2021 14:21
Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, sağ kanat oyuncusu Sadık Baş'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, bordo-beyazlıların 27 yaşındaki Sadık Baş ile 4 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

Onursal başkan Lütfü Savaş'ın da imza törenine katıldığı kaydedilen açıklamada, "Atakaş Hatayspor'umuza hayırlı olsun." denildi.

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