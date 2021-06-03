Hatayspor, Sadık Baş'ı transfer etti

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, sağ kanat oyuncusu Sadık Baş'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, bordo-beyazlıların 27 yaşındaki Sadık Baş ile 4 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.
Onursal başkan Lütfü Savaş'ın da imza törenine katıldığı kaydedilen açıklamada, "Atakaş Hatayspor'umuza hayırlı olsun." denildi.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, bordo-beyazlıların 27 yaşındaki Sadık Baş ile 4 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.
Onursal başkan Lütfü Savaş'ın da imza törenine katıldığı kaydedilen açıklamada, "Atakaş Hatayspor'umuza hayırlı olsun." denildi.