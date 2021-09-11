Hatayspor, Rize deplasmanında

Hatayspor, Süper Lig'in 4. haftasında 12 Eylül Pazar günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; hatayspor.org.tr
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Hatayspor, Rize deplasmanında
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11 Eylül 2021 15:27
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 17.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde oynadığı 3 lig maçında birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşayan Hatayspor haftaya 4 puanla 9. sırada girdi.

Hatayspor'da cezalı oyuncu bulunmazken, sakatlığı bulunan Simon Falette'nin ise oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.


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