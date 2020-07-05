Hatayspor Puan Durumu TFF 1. Lig, Hatayspor fikstürü, kalan maçları

Hatayspor Puan durumu! TFF 1. Lig'de geçen hafta Boluspor'a kaybeden Hatayspor, bu hafta Keçiörengücü'nü ağırladı. Süper Lig'e yükselmek isteyen Hatayspor, Keçiörengücü'nü son dakikalarda bulduğu golle 1-0 mağlup etti.

05 Temmuz 2020 19:36
Hatayspor Puan Durumu TFF 1. Lig, Hatayspor fikstürü, kalan maçları
Hatayspor puan durumu, fikstürü, kalan maçları! TFF 1. Lig'de 32. hafta maçında lider Hatayspor ile Play-Off şansını mucizelere bırakan Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Hataysporoldu.  90'DA GİRDİ, 90+4'TE ATTI!
Zorlu mücadelede hem Hatayspor hem de Keçiörengücü zaman zaman rakip kalelerde etkili ataklar geliştirmeye çalıştılar. Ev sahibi Hatayspor direk hücumlarla rakip kaleye giderken, Keçiörengücü ise maçın bazı anlarında oyun üstünlüğünü eline aldı. Karşılaşma 0-0'lık beraberliğe kitlenirken, 90. dakikada oyuna giren Soner Örnek, 90+4. dakikada attığı golle takımına kritik 3 puanı getirdi. 

TFF 1. LİG PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN...

Bu galibiyetin ardından Hatayspor puanını 60'a yükseltti ve Süper Lig'e bir adım daha yaklaştı. Keçiörengücü 44 puan kaldı.

HAFTAYA SÜPER LİG'E ÇIKABİLİR

TFF 1. Lig'de gelecek hafta Hatayspor, Adanaspor'a konuk olacak. Hatayspor, Adanaspor'u yenmesi halinde Süper Lig'e yükselecek. Keçiörengücü, Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

Kaynak: Sporx.com

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