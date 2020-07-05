Hatayspor Puan Durumu TFF 1. Lig, Hatayspor fikstürü, kalan maçları

Hatayspor puan durumu, fikstürü, kalan maçları! TFF 1. Lig'de 32. hafta maçında lider Hatayspor
ile Play-Off şansını mucizelere bırakan Keçiörengücü
karşı karşıya geldi. Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi Hatayspor
oldu. 90'DA GİRDİ, 90+4'TE ATTI!
Zorlu mücadelede hem Hatayspor hem de Keçiörengücü zaman zaman rakip kalelerde etkili ataklar geliştirmeye çalıştılar. Ev sahibi Hatayspor direk hücumlarla rakip kaleye giderken, Keçiörengücü ise maçın bazı anlarında oyun üstünlüğünü eline aldı. Karşılaşma 0-0'lık beraberliğe kitlenirken, 90. dakikada oyuna giren Soner Örnek, 90+4. dakikada attığı golle takımına kritik 3 puanı getirdi. TFF 1. LİG PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN...
Bu galibiyetin ardından Hatayspor puanını 60'a yükseltti ve Süper Lig'e bir adım daha yaklaştı. Keçiörengücü 44 puan kaldı.HAFTAYA SÜPER LİG'E ÇIKABİLİR
TFF 1. Lig'de gelecek hafta Hatayspor, Adanaspor'a konuk olacak. Hatayspor, Adanaspor'u yenmesi halinde Süper Lig'e yükselecek. Keçiörengücü, Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.
Kaynak: Sporx.com