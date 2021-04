Hatayspor patronu Ömer Erdoğan: 'Futbolcularıma söz verdim'

Hatayspor teknik direktörü Ömer Erdoğan, Galatasaray'ı 3-0 yendikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

KARŞILIĞINIZ ALDIK, MUTLUYUM



"Oyuncu kardeşlerimi tebrik ediyorum. İlk dakikadan itibaren disiplinli, konsantreydiler. Her şey sahada çalıştığımız gibiydi. Rakibe neredeyse 1 top dışında pozisyon vermedik. Biz her takıma saygı duyuyoruz ama korkmuyoruz. Biz sezon başından itibaren doğru bir oyun oynamaya, her rakibe bir oyun oynamaya çalışıyoruz. Bunun karşılığını aldığımız için mutluyum"



ŞİMDİ SIRADA KARAGÜMRÜK VAR



"2 maç yenilmiştik, bugün kazandığımız için ayrıca mutluyum. Yarından itibaren zorlu bir Karagümrük maçı var. Erken gideceğiz. Yarın akşamdan İstanbul'da olacağız"



10 KİŞİ BİLE YÜREKLİ 0YNADIK



"Oyuncularım yürekli oynadılar. Son dakikaya, 3-0 olmasına ve 10 kişi olmamıza rağmen pozisyon aradılar. Daha farklı da olabilirdi."



FUTBOLCULARIMA SÖZ VERDİM



"Oyuncuların gayreti var bu başarıda. Biz burada oyunculara sezon başı bu takımı kurarken, ben oyuncuları ikna ederken Ruben, Diouf, Akintola'ya 'Size söz veriyorum, çok keyifli futbol oynayacağız' dedim. Oyun mentalitem budur. Oynayarak, katı savunma yaparak değil, sürekli üstüne koyan bir anlayış. Oyuncularım da buna destek verdi. Bu yüzden başarılı oluyoruz. Çok karakterli bir oyuncu grubu"



MAME DIOUF'UN İKİ SENESİ KAYIP



Mame Diouf'un son 2 senesi kayıp örneğin. Ben ilk günden itibaren çok güvendim. En az 10 kere görüntülü konuştuk. Burayı anlattık. Buraya davet ettik. Bilmediği ülke, bilmediği şehir. Merak ediyordu. Tanıdıklarına beni anlatmalarını istedim. Tecrübesiyle bu takıma çok şeyler katıyor. Sadece hücum oyuncuları değil. Oynayan, oynamayan hepsi karakterli.



İNANAN BİR TAKIMIZ



Kaptanımız Mesut, çok tecrübeli ama hiç Süper Lig tecrübesi yok. Oynadığında canla başla, oynamadığında inanılmaz destek oluyor. Takım olmak bu demektir. Biz böyle başarı elde ettik. Çok büyük kadromuz yok. Kulübemizde 2 altyapı oyuncusu var. Abdullah var Erzincan var, Muhammed Altınordu'dan, Kamara Menemen'den. Biz oynamayanları da yakından takip ediyoruz. Ço katkı sağlayacaklar. Fırsat veremiyoruz ama çocuklar ilk günden beri takım içinde iyiler. İnşallah devamını getirir sezonu iyi bir yerde bitirebiliriz"