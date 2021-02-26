Hatayspor, Ömer Erdoğan'ın sözleşmesini uzattı

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, teknik direktör Ömer Erdoğan'ın sözleşmesinin 2 yıl daha uzatıldığını duyurdu

Haber; Sporx.com
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Hatayspor, Ömer Erdoğan'ın sözleşmesini uzattı
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26 Şubat 2021 13:38
Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, sözleşmesi sezon sonunda bitecek teknik direktör Ömer Erdoğan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Büyükşehir Belediye Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza törenine, Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, kulüp başkan vekili Aydın Toksöz, futbol şube sorumlusu Ender Yardımcı, genel sekreter Mustafa Özat, sportif direktör Fatih Kavlak, teknik direktör Ömer Erdoğan ve yardımcı antrenör Özhan Pulat katıldı.

Erdoğan, törende kendisini 2 sezon daha takıma bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ömer Erdoğan, geldiğinden bu yana kulüpte ve Hatay'da çok iyi karşılandığını belirtti.

Hatayspor'un teknik direktörü olmaktan büyük onur duyduğunu bildiren Ömer Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bana güvendikleri için onursal başkanımız Sayın Lütfü Savaş'a ve tüm yöneticilerimize çok teşekkür ederim. Bu takım için başarılı bir gelecek oluşturmaya çabalıyoruz. Kısa zamanda çok emek vererek ülke futbolunun en üst arenasında şehrimizin ve takımımızın ismini duyurmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çalışma arkadaşlarıma ve futbolcularıma da çok teşekkür ediyorum. Tabii ki çok kısa zamanda bana evimdeymişim gibi hissettiren taraftarlarımıza da minnettarım. Tüm konsantrasyonumuzla 2,5 yıl daha burada olacağımız için çok mutluyum."



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