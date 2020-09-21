Hatayspor mutlu: "1 puan çok değerli!"

Hatayspor'da Munir ve Ribeiro, Fenerbahçe maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Hatayspor mutlu: '1 puan çok değerli!'
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21 Eylül 2020 22:13
Hatayspor kalecisi Munir ve hücum oyuncusu Ruben Ribeiro, 0-0 biten Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundular.

"BÖYLE DEVAM EDERSEK DAHA İYİ OLACAĞIZ"

İyi bir performans sergilediklerini söyleyen Hatayspor kalecisi Munir, "Fenerbahçe tabii ki bizden daha tecrübeli, daha deneyimli oyuncuları var. Böyle oynamaya devam edersek, daha güzel şeyler yapacağız." dedi.

"1 PUAN ÇOK ÖNEMLİYDİ"

Alınan 1 puanın çok değerli olduğunu söyleyen Ruben Ribeiro, "Buraya çok çalışarak geldik, çok efor sarf ettik. Bu ligin en önemli takımlarından birine karşı, Fenerbahçe'ye karşı çok önemli bir puan aldık. Özellikle de 2 kırmızı kart sonrasında bu önemliydi." ifadelerini kullandı.



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