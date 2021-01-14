Hatayspor, Muhammed Mert'i transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammed Mert'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezonlarda Altınordu'da forma giyen Mert ile 2,5+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
İmza törenine, Hatayspor Onursal Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş katıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezonlarda Altınordu'da forma giyen Mert ile 2,5+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
İmza törenine, Hatayspor Onursal Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş katıldı.