Hatayspor, Muhammed Mert'i transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammed Mert'i kadrosuna kattı.

Haber; AA
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Hatayspor, Muhammed Mert'i transfer etti
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14 Ocak 2021 18:28
Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammed Mert'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezonlarda Altınordu'da forma giyen Mert ile 2,5+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İmza törenine, Hatayspor Onursal Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş katıldı.



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