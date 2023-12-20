Hatayspor, MKE Ankaragücü'ne konuk olacak

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 21 Aralık Perşembe günü MKE Ankaragücü'ne konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hatayspor, MKE Ankaragücü'ne konuk olacak
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20 Aralık 2023 14:23
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 21 Aralık Perşembe günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

Eryaman Stadı'nda saat 20.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Ligde çıktığı 15 maçta 18 puan toplayan ve haftaya 10. sırada giren Hatay ekibi, deplasmanda rakibi karşısında galibiyet arayacak.

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