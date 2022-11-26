Hatayspor ligin kalan kısmına hazırlanıyor

Atakaş Hatayspor, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada çalışmalarına devam ediyor.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde çalıştı.



İdmanda oyuncular, pas ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.



Basına kapalı yapılan idman yaklaşık 2 saat sürdü.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ