Hatayspor ligin kalan kısmına hazırlanıyor

Atakaş Hatayspor, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada çalışmalarına devam ediyor.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde çalıştı.
İdmanda oyuncular, pas ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.
Basına kapalı yapılan idman yaklaşık 2 saat sürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde çalıştı.
İdmanda oyuncular, pas ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.
Basına kapalı yapılan idman yaklaşık 2 saat sürdü.
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