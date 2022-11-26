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Hatayspor ligin kalan kısmına hazırlanıyor

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Dünya Kupası sebebiyle ara verilen ligin ikinci etabı için hazırlıklarına devam ediyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hatayspor ligin kalan kısmına hazırlanıyor
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26 Kasım 2022 14:08
Atakaş Hatayspor, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada çalışmalarına devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde çalıştı.

İdmanda oyuncular, pas ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.

Basına kapalı yapılan idman yaklaşık 2 saat sürdü.

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