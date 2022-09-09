Hatayspor, Kevin Soni'yi kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, hücum oyuncusu Kevin Soni'yi renklerine bağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Hatayspor, Kevin Soni'yi kadrosuna kattı
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09 Eylül 2022 02:13
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, orta saha ve forvet oyuncusu Kevin Soni'yi renklerine bağladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yunanistan ekiplerinden Asteras Tripoli forması giyen orta saha ve forvet oyuncusu Kevin Soni'yi 1 yıllığına kiralık olarak kadromuza kattık. Kevin Soni'ye 'Hoş geldin.' diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz." denildi.

Oyuncunun 9 Eylül Cuma günü Hatay'a gelerek takıma katılacağı ifade edildi.

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