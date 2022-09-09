Hatayspor, Kevin Soni'yi kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, orta saha ve forvet oyuncusu Kevin Soni'yi renklerine bağladığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Yunanistan ekiplerinden Asteras Tripoli forması giyen orta saha ve forvet oyuncusu Kevin Soni'yi 1 yıllığına kiralık olarak kadromuza kattık. Kevin Soni'ye 'Hoş geldin.' diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz." denildi.
Oyuncunun 9 Eylül Cuma günü Hatay'a gelerek takıma katılacağı ifade edildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Yunanistan ekiplerinden Asteras Tripoli forması giyen orta saha ve forvet oyuncusu Kevin Soni'yi 1 yıllığına kiralık olarak kadromuza kattık. Kevin Soni'ye 'Hoş geldin.' diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz." denildi.
Oyuncunun 9 Eylül Cuma günü Hatay'a gelerek takıma katılacağı ifade edildi.
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