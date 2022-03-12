Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Atakaş Hatayspor , VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasının ilk yarısını 2-0 önde tamamladı.



13. dakikada El Kaabi'nin pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Lobjanidze'nin vuruşunda kaleci Viviano gole izin vermedi.



16. dakikada El Kaabi'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Diouf'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.



18. dakikada sol kanatta bulunan Caner'in pasında Toure'nin ceza sahası içinden çektiği sert şut, Hatayspor savunmasına çarparak kornere çıktı.



29. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Ribeiro'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Lobjanidze'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0.



34. dakikada Hatayspor farkı 2'ye çıkardı. Ribeiro'nun pasında ceza sahası içinde topun gelişine vuran El Kaabi'nin şutu ağlarla buluştu. 2-0.



Karşılaşmanın ilk yarısı, Hatayspor 'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (2. YARI)



54. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Lobjanidze'nin sert vuruşunu kaleci Viviano topu kornere çeldi.



58. dakikada Hatayspor skoru 3-0'a taşıdı. Ribeiro'nun sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada Diouf'un vuruşunda top kaleci Viviano'dan geri döndü. Dönen topu El Kaabi ağlara gönderdi. 3-0.



74. dakikada konuk ekibin sol kanattan geliştirdiği atakta Caner'in ortasında ön direkte topa kafayla vuran Pesic'in şutunu kaleci Munir, kornere çeldi.



76. dakikada Hatayspor savunmasının ceza sahası içinden uzaklaştırmak istediği top Jimmy Durmaz'ın önünde kaldı. Jimmy Durmaz'ın sert şutunu kaleci Munir, kornere çeldi.



Mücadele, ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.



Stat: Yeni Hatay



Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Süleyman Özay, Serkan Çimen



Atakaş Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Sackey (Dk. 88 Fatih Kurucuk), Burak Öksüz, Adekugbe, Onur Ergün, Ribeiro (Dk. 69 Benzia), Boudjemaa (Dk. 88 Selimcan Temel), Lobjanidze (Dk. 88 Kahraba), El Kaabi (Dk. 79 Saint Louis), Diouf



VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Biglia (Dk. 46 Pesic), Ahmed Musa (Dk. 46 Karamoh), Bistrovic (Dk. 88 Samed Onur), Balkovec, Salih Dursun, Adnan Uğur, Caner Erkin, Salibur (Dk. 65 Jimmy Durmaz), Toure (Dk. 46 Levent Mercan)



Goller: Dk. 29 Lobjanidze, Dk. 34 ve Dk. 58 El Kaabi (Atakaş Hatayspor)





Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Hatayspor, Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-0 kazandı.Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Saba Lobjanidze ile 34 ve 58. dakikalarda Ayoub El Kaabi kaydetti.Bu sonucun ardından 46 puana ulaşan Hatayspor, 6. sıraya yerleşti. 40 puanda kalan Karagümrük ise 9. sırada konumlandı.Gelecek hafta Hatayspor, deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak. Karagümrük ise evinde Kayserispor'u konuk edecek.Öte yandan Süper Lig'de 15. golüne ulaşan Hataysporlu Ayoub El Kaabi, gol krallığında zirveye yerleşti.