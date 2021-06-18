Hatayspor, Kanadalı stoperle anlaştı!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Hatayspor sol bekini Norveç'te buldu.
Atakaş Hatayspor geçtiğimiz sezon Norveç'in Valerenga takımında forma giyen 26 yaşındaki Adekugbe'yi renklerine bağladı.
Nijerya asıllı Kanadalı futbolcuyla her konuda anlaşan Bordo-Beyazlılar futbolcuyu imza için Hatay'da davet etti.
Geçtiğimiz sezon Valerenga formasını 6 kez giyen Samuel Ayomide Adekugbe 540 dakika sahada kaldı. Golü ve asisti bulunmayan tecrübeli futbolcu Atakaş Hatayspor'la 3 yıllık sözleşme imzalayacak.
Kaynak: Hatay Söz
Atakaş Hatayspor geçtiğimiz sezon Norveç'in Valerenga takımında forma giyen 26 yaşındaki Adekugbe'yi renklerine bağladı.
Nijerya asıllı Kanadalı futbolcuyla her konuda anlaşan Bordo-Beyazlılar futbolcuyu imza için Hatay'da davet etti.
Geçtiğimiz sezon Valerenga formasını 6 kez giyen Samuel Ayomide Adekugbe 540 dakika sahada kaldı. Golü ve asisti bulunmayan tecrübeli futbolcu Atakaş Hatayspor'la 3 yıllık sözleşme imzalayacak.
Kaynak: Hatay Söz