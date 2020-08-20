Hatayspor, Jesse Sekidika'ya talip oldu

Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor, Galatasaray'dan Jesse Sekidika'ya talip oldu.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Hatayspor, Jesse Sekidika'ya talip oldu
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20 Ağustos 2020 10:16
Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in kadroda düşünmediği isimlerden biri olan Jesse Sekidika'ya Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor talip oldu.

Güney temsilcisi genç yıldızı transfer etmek için Sarı-Kırmızılı yönetimle masaya oturacak.

24 yaşındaki Jesse Sekidika, bedelsiz geldiği Galatasaray'da 6 Süper Lig maçına çıktı ve 81 dakika süre aldı.

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