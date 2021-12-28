Hatayspor, İzmir Belediye'yi 3 sayı farkla geçti

Kadınlar Basketbol Süper Ligi 11. hafta mücadelesinde Hatayspor, İzmit Belediyespor'u 93-90 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hatayspor, İzmir Belediye'yi 3 sayı farkla geçti
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28 Aralık 2021 18:39
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Hatayspor, sahasında UMF Yapı İzmit Belediyespor'u 93-90 yendi.
Salon: Antakya

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Seda Esen, Yarkın Keskin

Hatayspor: Wiley 31, Gorini 5, Büşra Akbaş 3, Büşra Akgün 9, Bahar Çağlar Ökten 17, Jones 23, Elif Emirtekin 5

UMF Yapı İzmit Belediyespor: İdil Türk 12, Gülse Uğur 2, Melisa Korkmaz 10, Solopova 9, Higgins 24, Fields 18, Mircheva 15

1. Periyot: 22-22

Devre: 56-56

3. Periyot: 70-78


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