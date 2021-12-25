Hatayspor ilk yarıyı galibiyetle kapattı!

Spor Toto Süper Lig 19. hafta mücadelesinde Hatayspor deplasmanda Giresunspor ile karşı karşıya geldi.
Çotanak Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Hatayspor 1-0 kazandı.
Hatayspor'a galibiyeti getiren golü 81. dakikada El Kaabi kaydetti.
Hatayspor'un galibiyet golünü atan El Kaabi 87. dakikada sakatlanarak yerini Mohammed Kamara'ya bıraktı.
Bu sonuçla Hatayspor puanını 32'ye çıkartırken, Giresunspor 22 puanda kaldı.
Hatayspor, 20. haftada Kasımpaşa'ya konuk olacak. Giresunspor ise Galatasaray deplasmanına gidecek.
Çotanak Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Hatayspor 1-0 kazandı.
Hatayspor'a galibiyeti getiren golü 81. dakikada El Kaabi kaydetti.
Hatayspor'un galibiyet golünü atan El Kaabi 87. dakikada sakatlanarak yerini Mohammed Kamara'ya bıraktı.
Bu sonuçla Hatayspor puanını 32'ye çıkartırken, Giresunspor 22 puanda kaldı.
Hatayspor, 20. haftada Kasımpaşa'ya konuk olacak. Giresunspor ise Galatasaray deplasmanına gidecek.