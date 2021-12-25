Hatayspor ilk yarıyı galibiyetle kapattı!

Spor Toto Süper Lig 19. hafta mücadelesinde Hatayspor deplasmanda Giresunspor'u 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; hatayspor.org.tr
Abone Ol
Hatayspor ilk yarıyı galibiyetle kapattı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Aralık 2021 18:03
Spor Toto Süper Lig 19. hafta mücadelesinde Hatayspor deplasmanda Giresunspor ile karşı karşıya geldi.

Çotanak Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Hatayspor 1-0 kazandı.

Hatayspor'a galibiyeti getiren golü 81. dakikada El Kaabi kaydetti.

Hatayspor'un galibiyet golünü atan El Kaabi 87. dakikada sakatlanarak yerini Mohammed Kamara'ya bıraktı.

Bu sonuçla Hatayspor puanını 32'ye çıkartırken, Giresunspor 22 puanda kaldı.

Hatayspor, 20. haftada Kasımpaşa'ya konuk olacak. Giresunspor ise Galatasaray deplasmanına gidecek.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.