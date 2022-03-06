Hatayspor, hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep FK deplasmanına çıkacak olan Atakaş Hatayspor'da, maç öncesi hazırlıklar tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; hatayspor.org.tr
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Hatayspor, hazırlıklarını tamamladı
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06 Mart 2022 15:53
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı. Basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık 1 saat süren antrenmanda futbolcular, pas, top kapma ve dar alan çalışması yaptı.

Kalyon Stadı'nda 7 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

 

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