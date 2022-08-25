Hatayspor hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Hatayspor, maç öncesi hazırlıklarını sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hatayspor hazırlıklarını sürdürdü
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25 Ağustos 2022 22:24
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında 28 Ağustos Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde çalıştı.

Basına kapalı yaklaşık 2 saat süren antrenmanda futbolcular, pas çalışmasının ardından çift kale maç oynadı.

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