Hatayspor hazırlık maçında Hull City ile berabere kaldı!

Hatayspor deprem faciası sonrası ilk kez maça çıktı.



Bordo-beyazlı ekip, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship takımlarından Hull City ile 1-1 berabere kaldı.



İngiliz ekibi 68.dakikada Will Jarvis ile öne geçerken Hatayspor'un golünü 84.dakikada Ünal Emre Durmuşhan kaydetti.



Bursa Timsah Arena Stadyumunda oynanan maçta, karşılaşma öncesi Hatayspor'un deprem felaketinde vefat eden futbolcusu Christian Atsu ve sportif direktörü Taner Savut anıldı.



Bordo-beyazlı ekipte yeni transferlerden Görkem Sağlam, Bashiru, Strandberg ve Onur Arı ilk 11'de süre aldı.



