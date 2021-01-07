Samsunspor, Gökhan Karadeniz'i açıkladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Atakaş Hatayspor'dan Gökhan Karadeniz'i renklerine bağladı.



Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor takımında forma giyen Gökhan Karadeniz ile anlaşma sağlandığı bildirildi.



Açıklamada, 30 yaşındaki hücum oyuncusu Gökhan Karadeniz ile 2,5 yıllık resmi sözleşme imzalandığı kaydedildi.



HATAYSPOR'DAN TEŞEKKÜR



Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, orta saha oyuncusu Gökhan Karadeniz ile yollarını ayırdı.



Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki tecrübeli futbolcuyla karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.



Gökhan Karadeniz'in geçen sezon TFF 1. Lig'de kazanılan şampiyonlukta büyük katkısı olduğu kaydedilerek, "Emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.



