🇬🇦 Aaron Boupendza

👕32 Maç⚽️21 Gol



🇸🇳 Mame Biram Diouf

👕34 Maç⚽️18 Gol pic.twitter.com/GJKTEYXLuI



— Sporx (@sporx) April 27, 2021

Süper Lig'de 38. hafta maçında ilk beş hesapları yapan Hatayspor ile kümede kalma savaşı veren Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi Hatayspor oldu.Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Rayane Aabid, 51. ve 84. dakikada Mame Biram Diouf kaydetti. Gençlerbirliği'nin golü 78. dakikada Robert Piris'ten (penaltı) geldi.Hatayspor'da ilk yarının son saniyelerinde sarı kart gören Isaac Sackey ve ikinci yarının son dakikalarında kart gören Muhammed Kamara cezalı duruma düştü ve Beşiktaş maçında oynama şansını kaybetti.Bu galibiyetin ardından Hatayspor puanını 57'ye yükseltti. Gençlerbirliği 35 puanda kaldı.Süper Lig'de cumartesi günü Hatayspor, Beşiktaş'a konuk olacak. Gençlerbirliği pazar günü Galatasaray'ı ağırlayacak.2. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe atışında kale önünde topa yükselen Diouf'un kafa vuruşunda, kaleci Nordfeldt son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.8. dakikada Hatayspor öne geçti. Sol kanattan Aabid'in ceza alanına ortasında kaleye yönelen top, ağlarla buluştu: 1-012. dakikada sağ kanatta topla buluşan Candeias'in ceza alanına ortasında Lima'nın kafa vuruşunda, top az farkla auta gitti.32. dakikada Gençlerbirliği'nin sağ kanattan gelişen atağında, ceza alanı dışından Candeias'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Munir'den sekti. Dönen topu tamamlamak isteyen Soner Dikmen'in vuruşunda, Munir bir kez daha gole izin vermedi.