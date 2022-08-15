Hatayspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

Hatayspor, Süper Lig'in 3. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti.

Haber; AA, Fotoğraf; hatayspor.org.tr
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Hatayspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
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15 Ağustos 2022 22:31
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında 20 Ağustos Cumartesi günü sahasında yapacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde antrenman yaptı.

Antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından çabukluk ve taktik çalıştı.

Basına kapalı idman, 1 saat 15 dakika sürdü.

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