Hatayspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında 20 Ağustos Cumartesi günü sahasında yapacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde antrenman yaptı.
Antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından çabukluk ve taktik çalıştı.
Basına kapalı idman, 1 saat 15 dakika sürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde antrenman yaptı.
Antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından çabukluk ve taktik çalıştı.
Basına kapalı idman, 1 saat 15 dakika sürdü.
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