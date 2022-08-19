Hatayspor, Gaziantep FK maçına hazır

Süper Lig'in 3. haftasında evinde Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Hatayspor, hazırlıklarını tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Hatayspor, Gaziantep FK maçına hazır
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Ağustos 2022 20:44
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında 20 Ağustos Cumartesi günü sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

İdmanda futbolcular, taktik ve hava topu çalışması yaptı.

Bu antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayan Hatay temsilcisi, kampa girdi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ