Hatayspor, Gaziantep FK maçına hazır

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında 20 Ağustos Cumartesi günü sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.



İdmanda futbolcular, taktik ve hava topu çalışması yaptı.



Bu antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayan Hatay temsilcisi, kampa girdi.





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