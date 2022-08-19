Hatayspor, Gaziantep FK maçına hazır

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında 20 Ağustos Cumartesi günü sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.
İdmanda futbolcular, taktik ve hava topu çalışması yaptı.
Bu antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayan Hatay temsilcisi, kampa girdi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.
İdmanda futbolcular, taktik ve hava topu çalışması yaptı.
Bu antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayan Hatay temsilcisi, kampa girdi.
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