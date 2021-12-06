Hatayspor galibiyeti 2 sayıyla kaptı!

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Hatayspor, deplasmanda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ile karşılaştı.
Mücadeleyi Hatayspor 88-86 kazandı.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Niyazi Yasin Kahraman, Uğur Akyıldız
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 5, Zellous 19, Hayes 7, Anigwe 22, Esra Ural Topuz 6, Fatmanur Karakaş 2, Sinem Ataş 11, Turner 14
Hatayspor: Wiley 30, Gorini 4, Büşra Akbaş 11, Bahar Çağlar Ökten 10, Brown 24, Elif Emirtekin 9
1. Periyot: 22-19
Devre: 52-36
3. Periyot: 72-58
Beş faulle çıkan: 38.50 Büşra Akbaş (Hatayspor)
Mücadeleyi Hatayspor 88-86 kazandı.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Niyazi Yasin Kahraman, Uğur Akyıldız
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 5, Zellous 19, Hayes 7, Anigwe 22, Esra Ural Topuz 6, Fatmanur Karakaş 2, Sinem Ataş 11, Turner 14
Hatayspor: Wiley 30, Gorini 4, Büşra Akbaş 11, Bahar Çağlar Ökten 10, Brown 24, Elif Emirtekin 9
1. Periyot: 22-19
Devre: 52-36
3. Periyot: 72-58
Beş faulle çıkan: 38.50 Büşra Akbaş (Hatayspor)