Hatayspor galibiyeti 2 sayıyla kaptı!

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Hatayspor, deplasmanda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 88-86 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hatayspor galibiyeti 2 sayıyla kaptı!
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06 Aralık 2021 17:41
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Hatayspor, deplasmanda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ile karşılaştı.

Mücadeleyi Hatayspor 88-86 kazandı.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Niyazi Yasin Kahraman, Uğur Akyıldız

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 5, Zellous 19, Hayes 7, Anigwe 22, Esra Ural Topuz 6, Fatmanur Karakaş 2, Sinem Ataş 11, Turner 14

Hatayspor: Wiley 30, Gorini 4, Büşra Akbaş 11, Bahar Çağlar Ökten 10, Brown 24, Elif Emirtekin 9

1. Periyot: 22-19

Devre: 52-36

3. Periyot: 72-58

Beş faulle çıkan: 38.50 Büşra Akbaş (Hatayspor)


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