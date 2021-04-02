Hatayspor - Galatasaray maçının yeni hakemi belli oldu

Fırat Aydınus'un yöneteceği açıklanan Hatayspor - Galatasaray karşılaşmasının hakemi Abdulkadir Bitigen olarak değiştirildi.

Haber; Sporx.com
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Hatayspor - Galatasaray maçının yeni hakemi belli oldu
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02 Nisan 2021 14:12
Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak olan Hatayspor - Galatasaray maçında Fırat Aydınus'un yerine orta hakem olarak Abdulkadir Bitigen atandı.

Abdulkadir Bitigen'in yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erden Bayık yapacak

TFF'den yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi; "İki Üst Klasman hakemimiz ile bir Üst Klasman Yardımcı hakemimizin 31.03.2021 Çarşamba ve 01.04.2021 Perşembe günü yapılan rutin Covid-19 PCR test sonuçları pozitif çıkmıştır. Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 10 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir."

Galatasaray'dan yapılan açıklamada ise, "Süper Lig'in 32. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da deplasmanda oynayacağımız Atakaş Hatayspor maçına Covid-19 testi pozitif çıkan Fırat Aydınus'un yerine Abdulkadir Bitigen atanmıştır"denildi.


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