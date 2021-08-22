Hatayspor, Galatasaray maçına hazır

Atakaş Hatayspor Süper Lig'in 2. haftasında 23 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın kentteki hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.
Antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma, taktik, dar alan ve duran top çalışması gerçekleştirdi.
Basına kapalı gerçekleşen idman, yaklaşık 1 saat sürdü.
Kentteki çalışmalarını tamamlayan Hatay ekibi, hava yoluyla İstanbul'a hareket edecek.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yarın saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı, hakem Hüseyin Göçek yönetecek.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.
Antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma, taktik, dar alan ve duran top çalışması gerçekleştirdi.
Basına kapalı gerçekleşen idman, yaklaşık 1 saat sürdü.
Kentteki çalışmalarını tamamlayan Hatay ekibi, hava yoluyla İstanbul'a hareket edecek.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yarın saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı, hakem Hüseyin Göçek yönetecek.