Hatayspor, Galatasaray maçına hazır

Atakaş Hatayspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hatayspor, Galatasaray maçına hazır
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22 Ağustos 2021 15:44
Atakaş Hatayspor Süper Lig'in 2. haftasında 23 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın kentteki hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma, taktik, dar alan ve duran top çalışması gerçekleştirdi.

Basına kapalı gerçekleşen idman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Kentteki çalışmalarını tamamlayan Hatay ekibi, hava yoluyla İstanbul'a hareket edecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yarın saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı, hakem Hüseyin Göçek yönetecek.


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