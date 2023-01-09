Hatayspor, Galatasaray maçı mesaisine başladı

Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Hatayspor, maç öncesi hazırlıklarına başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hatayspor, Galatasaray maçı mesaisine başladı
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09 Ocak 2023 19:44
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 13 Ocak Cuma günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde çalıştı.

Antrenmanda futbolcular, taktik ve dar alan çalışması yaptı.

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