Hatayspor, Galatasaray maçı mesaisine başladı

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 13 Ocak Cuma günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde çalıştı.
Antrenmanda futbolcular, taktik ve dar alan çalışması yaptı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde çalıştı.
Antrenmanda futbolcular, taktik ve dar alan çalışması yaptı.
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