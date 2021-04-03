Hatayspor Galatasaray maçı HD izle canlı, Hatayspor Galatasaray Canlı bein sports

HATAYSPOR GALATASARAY MAÇI HAKEMİ KİM?



Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Karşılaşmada Koray Gençler, VAR hakemi olarak görev yapacak. Hatayspor - Galatasaray maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.





Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: "Nihat Özdemir, daha önce başvuruyu reddettiklerini açıkladı. Türker Aslan resmi başvurunun yapıldığını söyledi. Bedri Baykam başvurunun yapıldığını anlattı. Peki soruyorum bütün bunlar kimin adına isteniyor? Her şey ortada…" [Sözcü]



— Sporx (@sporx) April 3, 2021







Ligin geride kalan 31 haftasında 30 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 19 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgiyle 61 puan topladı. Galatasaray, 32. haftaya 1 maçı eksik lider Beşiktaş'ın 3 puan gerisinde 2. sırada girdi.

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de iyi bir performans sergileyen bordo-beyazlılar ise 29 müsabakada 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 yenilgiyle 46 puan topladı. Hatay temsilcisi, 32. hafta öncesi 7. sırada yer buldu.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı Galatasaray 3-0 kazanmıştı.





2021 takvim senesinde Galatasaray formasıyla Süper Lig'de en fazla deplasman golü atan oyuncu olan Henry Onyekuru (4), bu golleri oyuna sonradan girdiği iki karşılaşmada kaydetti (vs Gaziantep FK & Kayserispor). 🟡 pic.twitter.com/moILu2FMR9



— Sporx (@sporx) April 3, 2021

Bruma: "Didier Drogba çok iyi bir insan, doğuştan şakacı ve çok eğlenceli. Wesley Sneijder daha farklıydı, daha sakindi. Eğlenmekten çok hoşlanmazdı." pic.twitter.com/HpgT8s1yKy



— Sporx (@sporx) April 3, 2021

Süper Lig'in 32. haftasında Hatayspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Hatayspor ile Galatasaray arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Hatayspor'da sakatlıkları bulunan Jean Claude Billong, Selim Ilgaz ve Soner Örnek kadroda yer almazken, Youssouf Kone ile Alexandros Katranis de kart cezaları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Hatayspor'da Boupendza Galatasaray ile oynanacak maçın kadrosuna alınmadı.Galatasaray'da cezalı durumdaki DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Marcao, sakatlığı bulunan Kerem Aktürkoğlu ve izolasyon sürecindeki Emre Kılınç ile Taylan Antalyalı Hatayspor karşısında forma giyemeyecek. Öte yandan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ve yardımcı antrenörlerden Ümit Davala, cezaları nedeniyle yedek kulübesindeki yerlerini alamayacak.Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yardımcı antrenör Ümit Davala, Hatayspor müsabakasında yedek kulübesinde yer alamayacak. Ligin 31. haftasındaki Çaykur Rizespor müsabakasından sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 2'şer maç ceza verdiği Terim ile Davala, karşılaşmayı tribünden takip edecek. Galatasaray'ın başında yardımcı antrenörlerden Levent Şahin olacak.Galatasaray ile Hatayspor, Süper Lig tarihinde 2. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de ilk kez mücadele eden bordo-beyazlılarla ilk maçını sezonun 11. haftasında Türk Telekom Stadı'nda oynadı. Galatasaray, iki takım arasındaki ilk randevudan 3-0'lık skorla galip ayrıldı.Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak. Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Ligin geride kalan 31 haftasında 30 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 19 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgiyle 61 puan topladı. Galatasaray, 32. haftaya 1 maçı eksik lider Beşiktaş'ın 3 puan gerisinde 2. sırada girdi. Hatayspor karşılaşması öncesi Galatasaray yönetimi de elini taşın altına koydu. Başkan Mustafa Cengiz ve ekibi, zorlu mücadeleye takımı motive etmek için Alanya deplasmanında olduğu gibi Hatayspor galibiyetine 1 milyon TL prim verme kararı aldı.Galatasaray'da bugünkü Hatayspor maçı öncesi yaşanan eksikler Younes Belhanda ismini yeniden gündeme getirdi. Milliyet Gazetesi'nden Nevzat Dindar imzasıyla, "Gel de arama" başlıklı habere göre; Sivasspor'la Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşma sonrası kötü zemin nedeniyle yönetime eleştirilerde bulunan ve bu yüzden sözleşmesi fesh edilen Faslı futbolcu konusunda Teknik Direktör Fatih Terim haklı çıktı. Şampiyonluk mücadelesinde böyle bir kararı riskli gören ve deneyimli oyuncaya para cezası ya da birkaç hafta kadro dışı kalması gibi bir yaptırımı yeterli gören Terim'e rağmen Belhanda ile yollar ayrılmıştı. Terim'in bu konudaki endişesi haklı çıktı. Galatasaray'da teknik kadronun orta sahada bilhassa Faslı futbolcuyu aradıkları belirtildi. Hatayspor deplasmanında da yine Taylan'ın rahatsızlığı ile beraber orta alanda yaşanan sorunlar, Belhanda konusunda verilen kararı yeniden tartışmaya açtı.Belhanda'nın yokluğu nedeniyle orta alanda rotasyonu daralan ve bazı tercihlere zorunlu olarak yönelen tecrübeli teknik adamın Faslı futbolcuyu çok aradığı belirtildi. Galatasaray'da zamanında kırık çeneyle bile sahaya çıkan Belhanda'nın, maç içerisinde sorumluluk alması, boşa çıkıp savunmadan top alması gibi özelliklerinin eksikliğinin bugün çok hissedildiği bildirildi.Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de son 4 haftada kaybettiği puanlarla şampiyonluk yarışında ciddi yara aldı. Ligde 20 ile 27. haftalar arasında 8 maçlık galibiyet serisi yakalayan sarı-kırmızılılar, son 4 müsabakada istediği sonuçları elde edemedi. 28. haftada MKE Ankaragücü'ne 2-1 yenilmesiyle galibiyet serisi sona eren Galatasaray, 29. haftada Demir Grup Sivaspor'la 2-2 berabere kaldı. 30. haftayı 3-0'lık Hes Keblo Kayserispor galibiyetiyle kapatan sarı-kırmızılılar, 31. haftada ise Çaykur Rizespor'a 4-3 yenildi. Galatasaray, söz konusu süreçte alması muhtemel 12 puanın sadece 4'ünü hanesine yazdırabildi. Ligin en az gol yiyen takımı (27) olan sarı-kırmızılılar, son 4 maçta kalesinde 8 gol gördü.Galatasaray'da 1.5 yıllığına kiralanan ve kontratı sezon sonu bitecek olan Marcelo Saracchi'yle sık sakatlandığı için yeni sözleşme yapılması beklenmiyor. Sol beke takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılarda Norveçli futbolcu Birger Meling'in ismi gündeme geldi. A Milli Futbol takımımızın deplasmanda Norveç'i 3-0 yıktığı maçta Teknik Direktör Fatih Terim'in dikkatini çeken Meling için kulübün scout ekibine takip etme talimatı verildi. Kariyerini Fransız ekibi Nimes'te sürdüren Meling, bu sezon Ligue 1'de 18 maçta forma giydi. 2 gol atıp, 3 de asist yapan Meling, milli formayı da son üç maçta 90'ar dakika terletti. Futbola Viking'de başlayan Meling, 2013'te Middlesbrough'nun dikkatini çekti ve transfer edildi. Daha sonra Stabaek ve Rosenborg formaları giyen Meling, sezon başında Nimes'e 1 milyon euro'ya geçti. Hem bonservisinin hem de maaşının düşük olması nedeniyle ilgi çeken Meling, hücuma katılımıyla dikkat topladı. Birger Meling, 2017 ve 2018'de Rosenborg'da lig şampiyonu oldu. 2017'de Süper Kupa ve 2018'de Norveç Kupası'nı kazandı. Norveç, Fransa ve Premier Lig 2'de top oynayan Meling, Avrupa Ligi'nde 24, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde 15 maça çıktı. 26 yaşındaki sol bek kariyerinde 235 maça çıktı. 12 gol attı, 31 asist yaptı. 37 kez sarı kart, 2 kez direkt kırmızı kart gördü. Sarı-kırmızılı kulüple adı anılan bir başka sol bek Ezgjan Alioski, kulübü Leeds United ile yeni sözleşme yapmadı. Son teklifi de reddeden 29 yaşındaki K.Makedonyalı futbolcu, sezon sonu boşa çıkıyor. Alioski bu sezon İngiliz kulübünde 29 maça çıkarken 3 kez fileleri sarsmayı başardı. (Takvim)Süper Lig'de son 4 haftada çıktığı maçlarda 8 puan yitiren sarı-kırmızılılar bugün ligin flaş ekiplerinden Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. 1 maç eksiği olan Beşiktaş'ın 3 puan gerisinde yer alan Galatasaray bu kritik randevuda 3 puandan başka bir şey düşünmüyor. Zirve yarışında büyük önem taşıyan Hatayspor mücadelesi öncesinde Aslan'da ciddi eksikler var. Cezası nedeniyle Fatih Terim kulübede yer alamayacak. Ayrıca sakatlıklar, cezalar ve koronavirüs karantinası sebebiyle 6 oyuncu da Hatayspor'a karşı forma giyemeyecek.Fatih Terim, kulübede yer alamayacağı Hatayspor karşılaşması öncesinde futbolcularıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Usta çalıştırıcı, "Sezonun en önemli maçlarından birine çıkıyoruz. Bunu kazanırsak yolumuz açılacak. Kalan karşılaşmalara daha motive ve hırslı şekilde çıkacağız. Konsantrasyonunuz tam olsun. Sahada artık basit hata görmek istemiyorum. Herkes sadece oyununa odaklansın" ifadelerini kullandı. Fatih Terim'in bu sözlerinin ardından bir hayli hırslanın takım Hatayspor karşılaşması öncesinde 3 puan yemini etti. Teknik heyet ve futbolcular, şampiyonluk maçı gözüyle baktıkları bu karşılaşmaya özel toplantılarla konsantre oldu. Sarı-kırmızılı takımda herkes birbirini, "Ligde 8'de 8 yapan tek takımız. Hatay'da kazanıp seri başlatmalıyız. Pes etmediğimizi herkese gösterelim. Bunubaşarabilecek güce ve öz güvenesahibiz" sözleriyle motive ediyor. Fikstürü inceleyen teknik direktör Fatih Terim ve futbolcular, mayısayındaki Beşiktaş derbisine kadar oynayacakları 7 maça 21 puan hedefi koydu. Galatasaray ligde deplasmanda bu sezon 15 karşılaşmaya çıktı. 10 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, 5 kez de mağlup oldu. Aslan bu maçlarda 25 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 14 gol gördü. Sarı-kırmızılılar son dış saha müsabakasında Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 30 maçta kalesinde 27 gol gördü. Sarı-kırmızılılar bu istatistikle ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Aslan ayrıca ligde 14 maçta kalesini gole kapadı. Galatasaray ayrıca attığı 61 golle, 63 gol kaydeden Beşiktaş'ın ardından en skorer ikinci takım konumunda bulunuyorBir dönem Galatasaray'da forma giyen Bruma, sarı kırmızılı takımda oynadığı günleri ve yaşadıkları ile ilgili itiraflarda bulundu. Bruma röportajında Galatasaray'da hayran olduğu Drogba ve Sneijder ile birlikte oynamaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Galatasaray'da Drogba ve Sneijder ile takım arkadaşı olma şansına eriştim. Her gün onlarla idman yapmak kolay değildi. Ben o zamanlar çocuktum, topu onlara ulaştırmaya çalışıyordum. İlk 2 ay büyük baskı yaşadım" diye konuştu. Galatasaray'da uzun süre sakatlık yaşadığı dönem ise kariyerinin en kötü zamanı olarak dile getirerek, "Kariyerimin en kötü anı Galatasaray'daki ilk yılımda yaşadığım diz sakatlığım oldu. 2013'te bağlarımı yırttım ve neredeyse 7 ay oynayamadım." açıklamasını yaptı. Didier Drogba ve Wesley Sneijder ile ilgili görüşlerinse ise Bruma, "Drogba çok iyi bir insan, doğuştan şakacı ve çok eğlenceli. Sneijder daha farklıydı, daha sakindi. Eğlenmekten çok hoşlanmazdı" sözlerini kullandı.