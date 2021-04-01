Hatayspor - Galatasaray maçı hakem değişiyor!

Hatayspor - Galatasaray maçının hakemi Fırat Aydınus'un koronavirüs testinin pozitif çıktığı iddia edildi.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Hatayspor - Galatasaray maçı hakem değişiyor!
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01 Nisan 2021 11:40
833 gün sonra bir Galatasaray maçına atanan Fırat Aydınus'un koronavirüs testinin pozitif çıktığı öne sürüldü.

Türkiye gazetesinden Ömer Faruk Ünal'ın haberine göre; Hatayspor - Galatasaray maçına atanan Fırat Aydınus'un koronavirüs testi pozitif çıktı. MHK, Aydınus yerine kısa süre içerisinde yeni bir hakem ataması gerçekleştirecek.

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