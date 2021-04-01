Hatayspor - Galatasaray maçı hakem değişiyor!

833 gün sonra bir Galatasaray maçına atanan Fırat Aydınus'un koronavirüs testinin pozitif çıktığı öne sürüldü.
Türkiye gazetesinden Ömer Faruk Ünal'ın haberine göre; Hatayspor - Galatasaray maçına atanan Fırat Aydınus'un koronavirüs testi pozitif çıktı. MHK, Aydınus yerine kısa süre içerisinde yeni bir hakem ataması gerçekleştirecek.
DETAYLAR BİRAZDAN...
Türkiye gazetesinden Ömer Faruk Ünal'ın haberine göre; Hatayspor - Galatasaray maçına atanan Fırat Aydınus'un koronavirüs testi pozitif çıktı. MHK, Aydınus yerine kısa süre içerisinde yeni bir hakem ataması gerçekleştirecek.
DETAYLAR BİRAZDAN...