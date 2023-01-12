Hatayspor, Galatasaray deplasmanında puan arıyor

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Hatayspor deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Hatayspor, Galatasaray deplasmanında puan arıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Ocak 2023 16:02
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 13 Ocak Cuma günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.

Nef Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Bordo-beyazlılar ligde 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyetle topladığı 17 puanla 16. sırada bulunuyor.

Ligde son 4 maçtır galip gelemeyen Hatayspor, rakibini yenip galibiyet hasretine son vermek istiyor.

Bordo-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Burak Öksüz ve Kevin Soni, Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.

Karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak Hatayspor, hava yoluyla İstanbul'a gidecek.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ