Hatayspor, Galatasaray'a karşı tam kadro

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 2. haftasında pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.



Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı, hakem Hüseyin Göçek yönetecek.



Ligin ilk haftasında sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Hatay ekibi, deplasmanda sezonun ilk galibiyetini almak için mücadele edecek.



Bordo-beyazlı takımda cezalı veya sakat oyuncu bulunmuyor.



