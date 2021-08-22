Hatayspor, Galatasaray'a karşı tam kadro

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 2. haftasında pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile mücadele edecek.

Haber; AA
Abone Ol
Hatayspor, Galatasaray'a karşı tam kadro
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Ağustos 2021 15:20
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 2. haftasında pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı, hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Ligin ilk haftasında sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Hatay ekibi, deplasmanda sezonun ilk galibiyetini almak için mücadele edecek.

Bordo-beyazlı takımda cezalı veya sakat oyuncu bulunmuyor.


Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.