Hatayspor flaş transferini açıkladı

Atakaş Hatayspor, Olympique Lyon'dan Youssouf Kone'yi sezon sonuna kadar kiraladı.

Haber; AA
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Hatayspor flaş transferini açıkladı
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03 Şubat 2021 17:33
Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, Olympique Lyon'un defans oyuncusu Youssouf Kone'yi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Malili oyuncuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağlandığı bildirildi.

İmza törenine Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş'ın da katıldığı belirtildi.



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