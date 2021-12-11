Hatayspor evinde Antalya 07 Basketbol'u yendi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Hatayspor, sahasında Antalya 07 Basketbol'u 76-70 yendi.
Hatayspor ile yollarını ayıran Kalani Brown, bordo-beyaz formayla son kez maça çıktı.
Salon: Antakya
Hakemler: Tolga Edis, Serdar Saraç, Hande Öztürk
Hatayspor: Wiley 25, Gorini, Büşra Akbaş 3, Büşra Akgün, Bahar Çağlar Ökten 14, Brown 23, Elif Emirtekin 11, Melis Dilara Lafatan, Gökçe Doğan
Antalya 07 Basketbol: Gamze Takmaz 10, Davis 10, Sera Özelçi, Ivankovic 5, İlsu Darıcıoğlu, Jones 32, Mayombo 13
1. Periyot: 26-16
Devre: 48-26
3. Periyot: 63-52
Hatayspor ile yollarını ayıran Kalani Brown, bordo-beyaz formayla son kez maça çıktı.
Salon: Antakya
Hakemler: Tolga Edis, Serdar Saraç, Hande Öztürk
Hatayspor: Wiley 25, Gorini, Büşra Akbaş 3, Büşra Akgün, Bahar Çağlar Ökten 14, Brown 23, Elif Emirtekin 11, Melis Dilara Lafatan, Gökçe Doğan
Antalya 07 Basketbol: Gamze Takmaz 10, Davis 10, Sera Özelçi, Ivankovic 5, İlsu Darıcıoğlu, Jones 32, Mayombo 13
1. Periyot: 26-16
Devre: 48-26
3. Periyot: 63-52