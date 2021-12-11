Hatayspor evinde Antalya 07 Basketbol'u yendi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Hatayspor, sahasında Antalya 07 Basketbol'u 76-70 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hatayspor evinde Antalya 07 Basketbol'u yendi
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11 Aralık 2021 18:38
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Hatayspor, sahasında Antalya 07 Basketbol'u 76-70 yendi.

Hatayspor ile yollarını ayıran Kalani Brown, bordo-beyaz formayla son kez maça çıktı.

Salon: Antakya

Hakemler: Tolga Edis, Serdar Saraç, Hande Öztürk

Hatayspor: Wiley 25, Gorini, Büşra Akbaş 3, Büşra Akgün, Bahar Çağlar Ökten 14, Brown 23, Elif Emirtekin 11, Melis Dilara Lafatan, Gökçe Doğan

Antalya 07 Basketbol: Gamze Takmaz 10, Davis 10, Sera Özelçi, Ivankovic 5, İlsu Darıcıoğlu, Jones 32, Mayombo 13

1. Periyot: 26-16

Devre: 48-26

3. Periyot: 63-52


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