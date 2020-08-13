Hatayspor Erzurum'da kamp yapıyor

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, Erzurum kampında günü çift antrenmanla tamamladı.

Haber; AA
Hatayspor Erzurum'da kamp yapıyor
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13 Ağustos 2020 19:11
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, Erzurum kampında günü çift antrenmanla tamamladı. 

Palandöken Dağı eteklerinde bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen ve 1 saat 15 dakika süren idman, dar alan çalışması ve çift kale maç ile sona erdi. 

Hatayspor, hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.



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