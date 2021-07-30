Hatayspor, Dylan Saint-Louis'i transfer etti

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, sol kanat oyuncusu Dylan Saint-Louis'u kadrosuna kattı.



Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Fransa'da Troyes takımı forması giyen sol kanat oyuncusu Saint-Louis ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.



Açıklamada, "Yeni transferimiz Dylan Saint-Louis kendisini bordo-beyaz renklerimize bağlayan imzayı attı. İmza töreninde teknik direktörümüz Ömer Erdoğan da Dylan Saint-Louis'in yanındaydı. Futbolcumuz Dylan Saint-Louis'e bordo-beyaz formamızla nice başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.



Onursal başkan Lütfü Savaş'ın da Saint-Louis ile canlı bağlantıyla görüştüğü ve futbolcuya yeni sezonda başarılar dilediği bildirildi.



