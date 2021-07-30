Hatayspor, Dylan Saint-Louis'i transfer etti

Atakaş Hatayspor, sol kanat oyuncusu Dylan Saint-Louis'u renklerine bağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hatayspor, Dylan Saint-Louis'i transfer etti
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30 Temmuz 2021 22:04
Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, sol kanat oyuncusu Dylan Saint-Louis'u kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Fransa'da Troyes takımı forması giyen sol kanat oyuncusu Saint-Louis ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Yeni transferimiz Dylan Saint-Louis kendisini bordo-beyaz renklerimize bağlayan imzayı attı. İmza töreninde teknik direktörümüz Ömer Erdoğan da Dylan Saint-Louis'in yanındaydı. Futbolcumuz Dylan Saint-Louis'e bordo-beyaz formamızla nice başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Onursal başkan Lütfü Savaş'ın da Saint-Louis ile canlı bağlantıyla görüştüğü ve futbolcuya yeni sezonda başarılar dilediği bildirildi.


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