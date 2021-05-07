Hatayspor, Denizlispor'u konuk edecek

Geçen hafta deplasmanda Beşiktaş'a yenilen Hatayspor, Denizlispor karşısında kazanarak üst sıralara yükselmek istiyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hatayspor, Denizlispor'u konuk edecek
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07 Mayıs 2021 14:59
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 40. haftasında cumartesi günü sahasında Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak.

Antakya Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Bordo-beyazlılar, ligde oynadığı 37 maçta 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşadı, topladığı 57 puanla haftaya 7. sırada girdi.

Geçen hafta deplasmanda Beşiktaş'a 7-0 yenilen Hatayspor, Denizlispor karşısında kazanarak üst sıralara yükselmek istiyor.

Ligden düşmesi kesinleşen Denizlispor ise 28 puanla son sırada yer alıyor.

Denizlispor maçı öncesi Hatayspor'da kart cezalısı bulunmazken, Selim Ilgaz ve Soner Örnek sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Denizli'de oynanan müsabakayı Hatayspor, 2-0 kazanmıştı.

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