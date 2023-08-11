Hatayspor'dan yeni sözleşme açıklaması

Hatayspor, Engin Can Aksoy'un sözleşmesini uzattığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hatayspor'dan yeni sözleşme açıklaması
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11 Ağustos 2023 14:53
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 19 yaşındaki sol bek Engin Can Aksoy'un sözleşmesini yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Engin Can Aksoy'un sözleşmesinin uzatıldığı belirtilerek, "Ailemizin en eski üyesi Engin Can Aksoy 4 yıl daha formamızı giyecek. Engin Can için düzenlenen imza törenine başkan vekilimiz Aydın Toksöz ve teknik direktörümüz Volkan Demirel katıldı." ifadeleri kullanıldı.

Genç yeteneğin bu sezon forma yarışında olması bekleniyor.

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