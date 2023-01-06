Hatayspor'dan transfer açıklaması; orta saha ve kanat

Hatayspor Onursal Başkanı, Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını düşme hattının üzerinde bitirmek istediklerini söyledi.Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini de yürüten Savaş, 19 hafta sonunda tamamlanacak ligin ilk yarısında 18. hafta maçları öncesi 16 puanla 16'ncı sırada olan takımının düşme potasından uzaklaşma hedefine ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.Savaş, sezona çok kötü başlangıç yaparak ilk 6 maçta sadece 1 puan alabildiklerini hatırlattı.Bu süreçte teknik direktör Serkan Özbalta ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını anımsatan Savaş, "Daha sonra Volkan Demirel ile anlaştık. Onun da ilk 7 maçlık karnesine baktığımızda 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet almıştı." ifadelerini kullandı.Ligin alt sıralarında olmalarıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Savaş, şunları kaydetti:Şu an kondisyonumuz iyi. İnşallah beklenen, özlenen Hatayspor'u tekrar izleteceğiz ancak kulüpleri ayakta tutmak, başarılı kılmak çok zor. Ekonomik şartlar zorlaşıyor, gelirler azalıyor. Hatay'da farklı branşlarda 13 Süper Lig takımı var. Hepsinin yükü de bizim üstümüzde. Bunu yaparken onur ve zevk duyuyoruz çünkü spor sadece spordan ibaret değildir. İçerisinde ekonomik ve sosyal hayat var, huzur var. Biz de insanlarımızın sporla birbirleriyle kaynaşmasını istiyoruz. Eskiye göre çok çok fazla mesafe katedildi. Şu anda herkes Hatay'ı biliyor. Otellerimiz, ulaşım araçlarımız bundan fayda sağlıyor."- "Takımın transfer gündemiyle ilgili konuşan Savaş, kadroya stoper Burak Bekaroğlu'nu dahil ettiklerini hatırlatarak, bu oyuncunun her iki tarafta da oynayabildiğini aktardı.Transfer çalışmalarının devam ettiğini belirten Savaş, "" şeklinde konuştu.2022 FIFA Dünya Kupası'na gönderdikleri oyunculardan dolayı takımlarına 400 bin dolar civarında ödeme yapılacağının bilgisini veren Savaş, "" ifadelerini kullandı.Savaş, taraftardan daha fazla destek beklediklerini, maçlara daha fazla gelmelerini ve takımlarına sahip çıkmalarını istediklerini kaydetti.