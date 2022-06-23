Hatayspor'dan savunmaya takviye

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, savunmasını güçlendirdi.
Hatayspor, Antalyaspor'dan 21 yaşındaki stoper Cengiz Demir ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Hatayspor'un açıklaması şu şekilde:
"Kulübümüz Antalyaspor'dan Cengiz Demir'i kadrosuna kattı. Geçtiğimiz sezon Akhisarspor'da kiralık olarak oynayan genç defans oyuncusu Cengiz Demir ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Lütfü Savaş katıldı. Atakaş Hatayspor'umuza hoş geldin Cengiz Demir."
Hatayspor, Antalyaspor'dan 21 yaşındaki stoper Cengiz Demir ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Hatayspor'un açıklaması şu şekilde:
"Kulübümüz Antalyaspor'dan Cengiz Demir'i kadrosuna kattı. Geçtiğimiz sezon Akhisarspor'da kiralık olarak oynayan genç defans oyuncusu Cengiz Demir ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Lütfü Savaş katıldı. Atakaş Hatayspor'umuza hoş geldin Cengiz Demir."
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