Hatayspor'dan savunmaya takviye

Hatayspor, 21 yaşındaki stoper Cengiz Demir'i kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; hatayspor.org.tr
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Hatayspor'dan savunmaya takviye
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23 Haziran 2022 00:04
Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, savunmasını güçlendirdi.

Hatayspor, Antalyaspor'dan 21 yaşındaki stoper Cengiz Demir ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Hatayspor'un açıklaması şu şekilde:

"Kulübümüz Antalyaspor'dan Cengiz Demir'i kadrosuna kattı. Geçtiğimiz sezon Akhisarspor'da kiralık olarak oynayan genç defans oyuncusu Cengiz Demir ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Lütfü Savaş katıldı. Atakaş Hatayspor'umuza hoş geldin Cengiz Demir."

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