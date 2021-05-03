Hatayspor'dan koronavirüs vakalarına yalanlama!

Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, koronavirüs vakalarını yalanladı.
Vardı, Beşiktaş maçından sonra yapılan testlerde 2 futbolcu ve 1 personelin testlerinin pozitif çıktığı iddialarının gerçek olmadığını söyledi.
Vardı, "Eğer böyle bir durum olursa resmi açıklama kulübümüz tarafından yapılacak. Konuyla ilgili Perşembe günü gerekli açıklamayı yapacağız" dedi.
Vardı, Beşiktaş maçından sonra yapılan testlerde 2 futbolcu ve 1 personelin testlerinin pozitif çıktığı iddialarının gerçek olmadığını söyledi.
Vardı, "Eğer böyle bir durum olursa resmi açıklama kulübümüz tarafından yapılacak. Konuyla ilgili Perşembe günü gerekli açıklamayı yapacağız" dedi.