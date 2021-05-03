Hatayspor'dan koronavirüs vakalarına yalanlama!

Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, takımda çıktığı iddia edilen koronavirüs vakalarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Haber; NTVSpor
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Hatayspor'dan koronavirüs vakalarına yalanlama!
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03 Mayıs 2021 20:54
Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, koronavirüs vakalarını yalanladı.

Vardı, Beşiktaş maçından sonra yapılan testlerde 2 futbolcu ve 1 personelin testlerinin pozitif çıktığı iddialarının gerçek olmadığını söyledi.

Vardı, "Eğer böyle bir durum olursa resmi açıklama kulübümüz tarafından yapılacak. Konuyla ilgili Perşembe günü gerekli açıklamayı yapacağız" dedi.

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