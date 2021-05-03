Hatayspor'dan koronavirüs vakalarına yalanlama!

Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, koronavirüs vakalarını yalanladı.



Vardı, Beşiktaş maçından sonra yapılan testlerde 2 futbolcu ve 1 personelin testlerinin pozitif çıktığı iddialarının gerçek olmadığını söyledi.



Vardı, "Eğer böyle bir durum olursa resmi açıklama kulübümüz tarafından yapılacak. Konuyla ilgili Perşembe günü gerekli açıklamayı yapacağız" dedi.



