Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, hücum hattına bir transfer gerçekleştirmeyi amaçlıyor. Erol Bulut'un çalıştırdığı Gaziantep FK, son iki sezonu Hatayspor'da geçiren ve başarılı işler yapan Mame Diouf'a talip oldu.



DIOUF, GAZİANTEP FK'NIN GÜNDEMİNDE



Gaziantep Güneş'in haberine göre; kırmızı siyahlıların bu doğrultuda daha önceden belirlediği oyuncularla tek tek irtibata geçtiği ve Mame Diouf ile de görüşme yapıldığı ifade edildi.



Hatayspor ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde bulunan Diouf'un yıllık ücretinde yüksek rakam talep etmesi sonucunda kırmızı-siyahlı kulübün bu transferden vazgeçtiği ve alternatif isimlere yöneldiği de gündeme geldi.



GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI



Diouf geçen sezon Hatayspor'da 37 maçta 3159 dakika süre aldı ve 12 gol 3 asistlik performans sergiledi. Diouf daha önce Stoke City, Hannover, Manchester United, Blackburn ve Molde takımlarında oynamıştı.





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