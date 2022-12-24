Hatayspor: 'Daha iyisini yapmaya çalışacağız'

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Bitexen Giresunspor ile 1-1 berabere kalan Atakaş Hatayspor'un yardımcı antrenörü Gökhan Kağıtçıoğlu, maçı kazanamadıkları için üzgün olduklarını söyledi.



Kağıtçıoğlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın ilk yarısında çok fazla pozisyona girdiklerini ifade etti. İlk yarıda oyuna hakim olduklarını aktaran Kağıtçıoğlu, şöyle konuştu:



"İlk yarıda savunma geçişlerinde rakibe 1-2 pozisyon verdik. İkinci yarı topa daha çok hakim olduk. Daha çok top bizde kaldı. Rakibi tamamıyla kapattık. Bu sırada da değişikliklerden sonra Bertuğ ile golü bulduk. Maç planladığımız gitti. İkinci yarı boyunca rakibimize pozisyon dahi vermedik. 88. dakikada çıkarken yaptığımız bir top kaybı sonucu golü yedik. Kazamadığımız için çok üzgünüz. Çok iyi bir hazırlık dönemi geçirmiştik. Çok fazla çalıştık, efor sarf ettik ama hazırlık döneminden sonraki ilk maçlar her zaman zor oluyor. Daha iyisini yapmaya çalışacağız."









